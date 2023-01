De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben in de laatste week van 2022 circa 13.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, staat in de zogenoemde vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). Daarmee is de totale vangst over het hele jaar bijna 684.500 kilo.