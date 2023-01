De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is in 2022 bijna 2525 keer uitgevaren om mensen op zee te helpen, dat is zo’n 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Bij die acties zijn ruim 4000 mensen veilig aan wal gebracht. Daarmee was het voor de KNRM een druk en heftig jaar, meldt de organisatie dinsdag.