Nederland staat op plek twee als het gaat om het meest sympathieke buurland van de Duitsers. Dat blijkt uit een enquête die door onderzoeksbureau YouGov in opdracht van persbureau DPA is uitgevoerd onder 18-plussers in Duitsland. Oostenrijk is het meest populair, 24 procent van de ondervraagden koos voor dit land. Nederland en Denemarken volgen kort daarna en zijn goed voor respectievelijk 17 en 13 procent.