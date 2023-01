Het Openbaar Ministerie in Kiev is een procedure begonnen tegen de man die een muurschildering wilde stelen van Banksy. Hij hakte begin december samen met zeven anderen de afbeelding van een vrouw in badjas met gasmasker op en een brandblusser in de handen uit de muur van een beschadigd pand in Hostomel, een voorstad van Kiev. De groep werd op heterdaad betrapt.