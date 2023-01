Ds. C. Doorneweerd, hervormd predikant in Strijen, heeft het gezamenlijk beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeenten in Sint-Annaland, Sint Philipsland en Stavenisse. Het specifieke werkgebied van ds. Doorneweerd wordt de gemeente in Sint Philipsland en woonzorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland.