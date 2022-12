AEX duikt onder 700 punten op laatste handelsdag 2022

De AEX-index op het Damrak is vrijdag weer onder de 700 punten gedoken. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van 2022 en namen wat winst na het stevige herstel een dag eerder. Alle 25 hoofdbedrijven stonden daarbij in het rood. De Amsterdamse hoofdindex raakte in het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, renteverhogingen en de energiecrisis, ruim 12 procent aan waarde kwijt.