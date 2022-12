Tech- en chipbedrijven houden AEX nipt in het groen

De AEX-index op het Damrak stond donderdag nipt in het groen dankzij koerswinsten van de tech- en chipbedrijven. De beurshandel verliep opnieuw zeer rustig doordat veel mensen in de laatste week van het jaar vrij zijn. Daarnaast bleven de zorgen over de corona-uitbraken in China en de vrees voor verspreiding van het virus naar andere landen boven de markten hangen. Het aantal besmettingen in China is fors opgelopen sinds het loslaten van het strikte coronabeleid in het land.