Een oplossing voor het afgesloten deel van de snelweg A7 tussen Sneek en Joure laat nog zes maanden op zich wachten. In de Prinses Margriettunnel kwam twee weken geleden het asfalt omhoog, waardoor de weg is afgesloten. De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland Joost de Ruig zegt dat de oorzaak voor het stijgende asfalt nog niet is gevonden.