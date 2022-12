Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) staat op 3 oktober de pers te woord over het vertrek van Khadija Arib (PvdA). Arib stopt in oktober als Kamerlid na beschuldigingen van vermeend machtsmisbruik toen ze Kamervoorzitter was. De Tweede Kamer is niet gelukkig met de manier waarop is omgegaan met het onderzoek naar meldingen van sociale onveiligheid in de Tweede Kamer. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen