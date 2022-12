Fractievoorzitter Kees van der Staaij (SGP) volgt op 16 maart de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in het raadhuis van de gemeente Papendrecht. De partij scoort goed bij de verkiezingen en weet dertig nieuwe zetels in diverse gemeenteraden te bemachtigen. In de gemeente Urk weet de SGP haar zetelaantal zelfs te verdubbelen. beeld Cees van der Wal