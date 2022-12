De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties heeft becijferd dat er er bijna 6900 burgers zijn gedood sinds 24 februari in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het conflict barstte in 2014 los en escaleerde toen Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Er zijn sindsdien volgens de VN 11.000 ongewapende mensen gewond geraakt.