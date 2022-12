Werknemers met een modaal loon houden komend jaar 3,7 procent meer over van hun salaris. Door aanpassingen in de belastingregels houden zij op hun brutosalaris van 3086 euro netto 91 euro per maand meer over, berekende loonstrookverwerker ADP. Mensen met het minimumloon of die daar net boven zitten gaan er nog meer op vooruit. Het nettominimumloon gaat met 218 euro per maand omhoog.