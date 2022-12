De aandelenbeurs in Hongkong was woensdag een positieve uitschieter in de Aziatische regio. Beleggers in de stad maakten een inhaalslag na het lange weekeinde en verwerkten de aankondiging van China om na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer te openen. Het land versoepelt zijn coronabeleid verder en liet onder meer weten dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven.