Nog even, en het is 2023. Hier in Israël hebben we het joodse nieuwjaar, Rosj Hasjana, al in het najaar gevierd. Hoewel Israël steeds meer gebruiken „uit de volken” omarmt, staat het westerse oud en nieuw nog altijd duidelijk in de schaduw van de gewichtige tweedaagse joodse nieuwjaarsviering.