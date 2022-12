Ouderling A. Kok: Stemming op CGK-synode over vrouw was emotioneel moment

In de bijna 44 jaar dat hij, met enkele onderbrekingen, ouderling was in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd Aart Kok (72) uit Veenendaal maar liefst vijfmaal afgevaardigd naar de generale synode: in 1989, 2010, 2013, 2016 en 2019. Nooit echter was een synode zo spannend als dit jaar, vindt hij. „Niet dat er vroeger geen wrijvingen waren. Ik herinner me pittige discussies over de visie op Israël, over wel of geen gezangen zingen en over homoseksualiteit. Maar geen synode was voor mij zo intensief als de laatste.”