De benzineprijs aan de Nederlandse pomp stevent dit jaar af op een prijsdaling van zo’n 10 procent, ondanks dat de prijs na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in rap tempo opliep tot het hoogste niveau ooit. Met nog een paar dagen te gaan voor de jaarwisseling blijft het beeld echter grillig. Als de tijdelijke accijnsverlaging in de loop van volgend jaar wordt afgebouwd schieten de prijzen waarschijnlijk weer een stuk omhoog.