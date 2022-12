Onlangs heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een inflatie-college georganiseerd. De inflatie is zeer hoog tegenwoordig en zal, volgens DNB, de komende jaren te hoog blijven. Aangezien de inflatie ons dagelijks leven behoorlijk beïnvloedt én er veel onbekend is daarover, is voor zo’n initiatief veel te zeggen.