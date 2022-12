Nu er van overheidswege geen beperkende maatregelen gelden, is er dit jaar volop gelegenheid om rond de kerstdagen familie te ontmoeten. Wat te doen als samenzijn met familie ongemakkelijk voelt, er niemand op bezoek komt of als de gesprekken niet op gang komen? Dan kan het helpen om samen iets te maken, te praten over een concreet onderwerp of uit te delen van wat je hebt en misschien zelf mist.