Britten: gebrek aan munitie beperkt Russen in Oekraïne

Een gebrek aan munitie en raketten is volgens de Britse inlichtingendiensten hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste reden dat de Russen maar op beperkte schaal aanvallen kunnen uitvoeren in Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft het Kremlin „zijn langeafstandsraketaanvallen op de Oekraïense infrastructuur waarschijnlijk beperkt tot ongeveer één keer per week vanwege de beperkte beschikbaarheid van kruisraketten.”