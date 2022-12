De grote stroomstoring in en rond Haarlem, die even na 23.00 uur vrijdagavond begon, was om 04.00 uur zaterdagochtend verholpen. Zo’n 30.000 huishoudens, een groot deel van Haarlem en delen van Spaarndam, Bloemendaal en omgeving kwamen in het donker te zitten na een explosie in een hoogspanningsstation, een plek waar stroom wordt verdeeld en getransporteerd naar kleinere stations.