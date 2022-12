Helder gaat einde maken aan herhaalindicaties chronisch zieken

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil een einde maken aan het alsmaar verlengen van het recht op zorg (indicatie) voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. Zij wil toe naar een levenslange indicatie voor mensen bij wie het duidelijk is dat hun gezondheidssituatie nooit zal verbeteren. De SP had hierop gehamerd in het Kamerdebat over de voortgang van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.