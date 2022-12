Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught blijft nog zeker een jaar gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht. Ook blijft de omgeving van de gevangenis in die plaats nog een jaar aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied. Dat heeft burgemeester van Vught Roderick Jan van de Mortel in een brief aan de gemeenteraad geschreven.