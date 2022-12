Het Schotse parlement heeft donderdag wetgeving goedgekeurd die het makkelijker voor transgender personen maakt om op papier van geslacht te veranderen. Zo wordt onder meer een verplichte medische diagnose afgeschaft om vast te stellen of iemand een sterk gevoel van onvrede heeft met het geslacht waarmee hij of zij is geboren (genderdysforie) en gaat de minimum leeftijd van 18 naar 16 jaar.