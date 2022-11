Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuws over transgenderisme. Steeds meer jongeren (voornamelijk meisjes) voelen zich niet thuis in hun eigen lichaam en kloppen aan bij genderklinieken voor een transitietraject. Het aantal kinderen en tieners dat zich meldde bij de Britse genderkliniek Tavistock steeg van 250 in 2011-2012 tot meer dan 5000 vorig jaar.