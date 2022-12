Kamerlid Nilüfer Gündoğan en Volt, de partij waar zij tot haar schorsing vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag Kamerlid voor was, treffen elkaar donderdag weer in de rechtszaal. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat de schorsing van Gündoğan onterecht was en dat zij recht had op een schadevergoeding.