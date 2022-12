Het Openbaar Ministerie eist een boete van Tata Steel vanwege de zogeheten grafietregens, de verspreiding van gevaarlijke stofwolken, en andere overtredingen van milieuregels door de staalfabrikant in IJmuiden. De eis is een boete van 100.000 euro. Als binnen drie jaar de milieuregels weer worden geschonden moet daar 50.000 euro bovenop komen. De rechtbank Amsterdam doet in januari uitspraak.