Helder wil betere waarborgen bij aankopen in tijden van crisis

Als de overheid in de toekomst weer onder hoge druk grootschalig moet inkopen, moeten er betere waarborgen van kracht zijn om te voorkomen dat de politiek zich daar te veel mee kan bemoeien. Dat zei minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in het Kamerdebat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden. Die politieke druk om beschermingsmiddelen te kopen was aan het begin van de coronacrisis groot, zei de bewindsvrouw. „Kopen kopen kopen, was het devies.”