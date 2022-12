De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag weer boven de grens van 700 punten gesloten. Philips was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak. Beleggers reageerden positief op de testresultaten van de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. Volgens Philips blijkt daaruit dat de risico’s op gezondheidsklachten bij gebruikers van de eerste generatie zogeheten Dreamstation-apparaten „zeer klein” zijn.