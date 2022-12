De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag opnieuw koersverliezen zien door vrees bij beleggers voor een recessie door de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Op donderdag gingen de hoofdgraadmeters op Wall Street al hard omlaag door die zorgen. Daar kwam een dag later nog een tegenvallend cijfer over de economische activiteit in de Verenigde Staten bovenop.