Twee leden van een antinarcoticabrigade van de Parijse politie zijn aangehouden op verdenking van het vervangen van in beslag genomen cocaïne door gipspoeder. De verwisseltruc kwam toevallig aan het licht toen een rechter die bezig was met een drugszaak in 2021 het bevel gaf de in beslag genomen cocaïne nog eens te analyseren. Dit leverde alleen bouwmateriaal op, en geen gram verboden drugs.