Nikkei flink lager door koersverliezen chipbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag flink lager gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven moesten het ontgelden in navolging van de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken hield de markten in de greep. Tegenvallende winkelverkopen in de Verenigde Staten, waar consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door de hoge inflatie, zorgden eveneens voor koersdruk.