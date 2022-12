Applaus tijdens zaak over excuses: we snappen hijgerigheid niet

De voormalige Amsterdamse wethouder Hannah Belliot zegt de urgentie rond de nationale excuses voor het slavernijverleden niet te begrijpen. Ze wil dat het kabinet wacht met excuses tot alle rapporten over de koloniale geschiedenis klaar zijn, zei ze donderdag tijdens het kort geding over de kwestie in de rechtbank in Den Haag. Met haar betoog oogstte de vertegenwoordigster van de eisende partijen meermalen applaus in de volle rechtbankzaal.