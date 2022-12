De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in mineur geëindigd na het rentebesluit van de Federal Reserve. Een renteverhoging van een half procentpunt was zoals de markt had verwacht, maar de prognose van de Fed dat de rente nog tot 5,1 procent moet doorstijgen viel handelaren tegen. Ook een mogelijke recessie zorgde voor een donkere wolk boven Wall Street.