Partijen: ‘geld op de plank’ inzetten om begrotingsgat te dichten

Het miljardengat in de begroting als gevolg van de koopkrachtmaatregelen van het kabinet, kan deels gedicht worden door geld dat ministeries maar niet uitgegeven krijgen. VVD, CDA, ChristenUnie en SGP roepen het kabinet op om dit geld hiervoor in te zetten. Geld dat ‘op de plank’ blijft liggen, wordt in Haags jargon onderuitputting genoemd. Onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt gaan partijen ervan uit dat dit bedrag zal groeien.