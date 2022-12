Schiphol verloor volgens interim-topman controle over operatie

Schiphol is de controle over veel zaken kwijtgeraakt doordat alles maar uitbesteed werd. Dat zegt interim-topman Ruud Sondag van de luchthavenuitbater. „De operationele agenda is op de achtergrond geraakt de laatste jaren. Door al dat aanbesteden verlies je kennis en ook controle.” Sondag meent dat Schiphol nu goed bezig is om problemen te overwinnen en denkt dat in de volgende piekperiode in de meivakantie de toestroom van reizigers weer gewoon kan worden verwerkt.