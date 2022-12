Wrevel in Kamer over eisenpakket in slavernijdiscussie

In de Tweede Kamer is wrevel ontstaan over een lijst aan eisen die sommige organisaties op tafel hebben gelegd in het kader van de excuses die het kabinet in petto heeft voor het slavernijverleden. Zo kraakt onder meer de grootste coalitiefractie VVD het eisenpakket, zeker als het gaat om herstelbetalingen. Andere partijen waken er juist voor om deze „uiterst gevoelige en emotionele kwestie politiek te maken” en zo mogelijk het proces te verstoren. De meeste partijen wachten eerst af waar de regering mee komt.