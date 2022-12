Tweede Kamer pas in debat over slavernijverleden na 19 december

De Tweede Kamer gaat pas na 19 december in debat over het slavernijverleden van Nederland en de mogelijke excuses van het kabinet hierover. Op die dag zal premier Mark Rutte namens de regering een reactie geven op het rapport van de dialooggroep slavernijverleden. Naar verwachting gaat het om excuses, maar dat is nog niet officieel aangekondigd. Rutte zelf spreekt van een ‘betekenisvol moment’ op die dag.