Onderzoek: aanpak van uitbuiting door criminelen schiet tekort

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen criminele uitbuiting onvoldoende aanpakken en Nederlandse slachtoffers niet goed genoeg beschermen, concludeert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in een nieuw rapport. Naar schatting worden duizenden slachtoffers gedwongen te stelen, drugs te runnen of geld wit te wassen, maar specialisten van de twee diensten komen „zelden met hen in contact”, stelt het rapport van het CKM.