Beurzen Azië gemengd in afwachting Amerikaanse inflatie

De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Een verdere afkoeling van de inflatie in de grootste economie ter wereld zou de Federal Reserve kunnen steunen in de overtuiging dat de rente vanaf nu met kleinere stappen kan worden verhoogd. De Fed begint dinsdag ook aan zijn tweedaagse rentevergadering.