Samen met anderen schreef hij het boek ”Ik heb je gemist”, over randkerkelijkheid en kerkverlating bij jongeren. In gesprek met J. H. Mauritz, oud-directeur van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, over relatie en de rol van kerkenraden en ouders. „Als er in onze gezinnen elke week kritiek op de eigen kerk klinkt, dan moet je er niet vreemd van opkijken als jongeren vervreemden van de kerk.”