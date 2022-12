Meer dan 11.000 kinderen in Jemen zijn sinds 2014 gedood of verminkt geraakt in de burgeroorlog die het land op het Arabisch Schiereiland verscheurt. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico te sterven aan ziekten en honger, waarschuwt UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.