De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft geprobeerd buurland Griekenland te intimideren door een raketaanval te suggereren wanneer Griekenland „niet zou kalmeren” in het geschil over enkele Griekse eilanden nabij de Turkse kust, waaronder populaire vakantie-eilanden als Samos en Rhodos. Volgens Erdogan is Griekenland nerveus omdat de door Turkije ontwikkelde raket Tayfun ook Athene zou kunnen raken.