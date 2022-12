De door de Verenigde Staten in een ruil vrijgelaten Russische wapenhandelaar Viktor Bout heeft vol lof gesproken over president Vladimir Poetin en diens oorlog in Oekraïne. „Ik ben er trots op dat ik een Rus ben en onze president Poetin is”, zei de voormalige luchtmachtpiloot in een interview met pro-Kremlinzender RT.