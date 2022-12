OM handelt bij opleggen sancties soms in strijd met wet

Het Openbaar Ministerie (OM) handelt soms zelf misdrijven af terwijl het gaat om zaken waarbij het strafmaximum hoger is dan zes jaar. Dat is in strijd met de wet en gebeurde tussen 2017 en 2021 zeker 47 keer, schrijven de ministers Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Een officier van justitie mag alleen sancties zoals een boete of taakstraf opleggen als het om lichtere zaken gaat. Bij zwaardere misdaden moet de rechter er altijd aan te pas komen.