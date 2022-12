Minister Weerwind nog steeds naar Suriname bij slavernijexcuses

Het is nog steeds het plan dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname is op 19 december, wanneer het kabinet volgens bronnen excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Zowel Mark Rutte als Weerwind bevestigen dat het dan geplande werkbezoek nog steeds doorgaat. In Suriname klinkt kritiek op het nog niet officieel bevestigde bericht dat Weerwind in het land excuses gaat aanbieden, gezien de minister zelf nazaat is van tot slaaf gemaakten.