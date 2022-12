Energie-Nederland: blij dat instellen prijsplafond is gelukt

Energie-Nederland is blij dat de invoering van een tijdelijk prijsplafond op energie per 1 januari is gelukt nu het kabinet de subsidieregeling heeft vastgesteld. Voorzitter van de branchevereniging van energiebedrijven Cora van Nieuwenhuizen zegt in een reactie huishoudens te kunnen helpen met het „kunnen blijven betalen van de energierekening en het voorkomen en verder oplopen van betalingsachterstanden”. Energieleveranciers passen volgens de oud-minister zo snel als ze kunnen het factureringssysteem aan zodat kleingebruikers vanaf volgend jaar een aangepaste nota krijgen.