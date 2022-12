Er waren meer dan genoeg concrete aanwijzingen dat de Britse complotdenker David Icke een potentiële dreiging was voor de openbare orde en daarmee mocht de IND hem een inreisverbod opleggen. Dat stelde de landsadvocaat vrijdag in de rechtbank in Haarlem tijdens een kort geding dat door Icke was aangespannen omdat die wil dat het verbod van tafel gaat.