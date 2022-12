Mensen die geestelijke gezondheidszorg krijgen, kunnen alleen in uiterste nood worden gedwongen om anticonceptie te gebruiken. In alle andere gevallen is het een inbreuk op hun mensenrechten, bijvoorbeeld het recht om zelf te beslissen over zwangerschap en het recht om over het eigen lichaam te kunnen beslissen. Dat oordeelt de Hoge Raad vrijdag.