Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben de afgelopen avond en nacht in alle provincies zout gestrooid op de wegen. Daarmee is de eerste landelijke strooiactie van Rijkswaterstaat een feit, meldt de organisatie vrijdag. Het strooien was nodig omdat het én nat was én koud. Samen reden de strooiwagens in deze uren ruim 26.600 kilometer en strooiden ze 1.475.185 kilo zout.