Kamer botst met minister over fonds klokkenluiders en sancties

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) is stevig in aanvaring gekomen met de Tweede Kamer over een fonds voor klokkenluiders en sancties voor bedrijven die klokkenluiders het leven zuur maken. Een Kamermeerderheid wil beide nu in de wet regelen, maar de minister vindt het daarvoor te vroeg. Ze wil beide voorstellen wel onderzoeken en wellicht later opnemen in een nieuw wetsvoorstel, zei ze tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat klokkenluiders beter moet beschermen.